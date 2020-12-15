الصحة العالمية تعلن منتجات للوقاية من كورونا وعلاجه قيد التطوير

أعلن الدكتور بروس إيلوارد رئيس "اكت" التابع لمنظمة الصحة العالمية لتطوير المنتجات الطبية والدوائية الخاصة بكوفيد 19، أن 70 منتجا طبيا يتم تطويرها حاليا للوقاية من الإصابة بالفيروس وكذلك علاجه في حالات الإصابات الحرجة وأوضح في مؤتمر صحفي أن هذه المنتجات تطور باستخدام الأجسام المضادة المستخلصة من دم المرضى الذين أصيبوا بالفيروس وطوروا تلك الأجسام .

ودعا الصندوق العالمي للدواء الجهات المانحة لتوفير تمويل عاجل قيمته 500 مليون دولار لتطوير تلك المنتجات المنقذة للحياة في عام 2021 وقال المتحدث هيرفيه فيرهوسل: إن مضادات الأجسام وحيدة النسيلة عالجت على مدى الأعوام الثلاثين الماضية الكثير من الأمراض، وهي توفر حماية فورية سواء في الوقاية أو العلاج لمن يتلقاها حيث تدخل مجرى الدم، بينما تستغرق اللقاحات عدة أسابيع لتوفير تلك الحماية، كما يمكن عزلها وتصنيعها بسرعة .