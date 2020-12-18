الصحة العالمية تؤكد أن الدول الفقيرة تتسلم أولى لقاحات كورونا فى الربع الأول من 2021

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن الدول الفقيرة ستتسلم أولى لقاحات كورونا فى الربع الأول من 2021، وفقا لما أفادت به قناة سكاى نيوز فى خبر عاجل لها قبل قليل.وكان مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، تلقى اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد، وقال بنس في كلمة له، إنه يطمئن الشعب الأمريكى بأن الأمل بالتغلب على فيروس كورونا موجودا، مضيفا: "يجب أن يثق الأمريكيون باللقاح المضاد لكورونا، وسنوزع ملايين اللقاحات على أفراد الشعب الأمريكى".