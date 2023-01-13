ولاية نيجيرية تعلن انتهاء تفشي وباء الكوليرا

قالت السلطات الصحية في نيجريا، اليوم ، إن وباء الكوليرا انتهى، في ولاية بورنو لمدة 4 أشهر، وفقًا لوسائل إعلام محلية.

انتهاء الكوليرا في ولاية نيجرية

وأوضحت وزارة الصحة، أنه يمكن للمقيمين في ولاية بورنو أن يتنفسوا الصعداء أخيرًا، حيث أعلنت حكومة الولاية مؤخرًا انتهاء تفشي الكوليرا.

و سجلت الولاية 12496 حالة مؤكدة مع 394 حالة وفاة مؤكدة، من بينهم 106 مشتبه بها، من 17 سبتمبر 2022 إلى 23 ديسمبر 2022، في 17 من أصل 27 منطقة حكومية محلية.

وقال الدكتورة غوني آبا، مدير الصحة العامة بالولاية، إن الإعلان يأتي بعد الانخفاض المتتالي في الحالات دون عتبة الطوارئ، ومراجعة وبائية أجريت بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.