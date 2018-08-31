فوائد السمسم عديدة منها محاربة السرطان وحماية القلب

يخفض الكوليسترول الضار
بذور السمسم من الأطعمة ذات القيمة الغذائية العالية والتى لها فوائد كثيرة مثل: منع مرض القلب وخفض ضغط الدم والوقاية من السرطان وبناء عظام قوية وتحسين صحة القلب، نتعرف على فوائد السمسم فى السطور التالية، بحسب ما ذكر موقع "Dr.axe".
يحمى صحة القلب
تظهر الأبحاث أن قشور السمسم تحسن صحة القلب وتضبط معدل الكوليسترول وضغط الدم، حيث أن تناول 50 جرام من مسحوق بذور السمسم يومياً على مدى 5 أسابيع من البالغين الأصحاء له آثار إيجابية بالنسبة لمعدلات الكوليسترول فى الدم.
يضبط ضغط الدم
زيت السمسم يساعد على خفض ضغط الدم بشكل طبيعى، وفى دراسة أجريت عام 2006 فإن تناول زيت السمسم يومياً لمدة 45 يوماً فى خفض ضغط الدم.
يساعد السمسم على توازن الهرمونات فى الجسم
تشير الأبحاث إلى أن السمسم يساعد على إنتاج الهرمونات الجنسية بسبب التمثيل الغذائى الأفضل للأحماض الدهنية خاصة عند النساء بعد انقطاع فترة الدورة الشهرية.
كما أن السمسم يحتوى على مواد غذائية هامة تجعله طعام ممتاز للمرأة فى فترة الحمل.
GMT 15:38 2018 الجمعة ,31 آب / أغسطسزيت الزيتون "أفضل من الفياجرا" يقلل من خطر الإصابة بالعجز الجنسى بنسبة 40%
GMT 15:35 2018 الجمعة ,31 آب / أغسطسالهلال الأبيض الموجود حول أظافرك يكشف عن صحتك
GMT 15:32 2018 الجمعة ,31 آب / أغسطساضرار اليانسون ترتبط بالإفراط فى تناوله ومنها القىء وتهيج الجلد
GMT 15:29 2018 الجمعة ,31 آب / أغسطساعراض جفاف العين منها الحرقة والاحمرار
GMT 15:22 2018 الجمعة ,31 آب / أغسطس"للنساء" أطعمة تزيد من إفرازك لهرمون الاستروجين
تُعرف ديمي روز بأسلوبها الصادم الذي يميل إلى البيكيني، فهي تتجنب ملابسها عادة، وبالكاد ترتدي أشياء بسيطة، وظهرت متألقة بفستان صغير شفاف للجسم وتنورة قصيرة جدًا، في جلسة تصوير لـ ISAWITFIRST.COM. وبدا الجمال الإنجليزي مثيرًا في ثوب صغير فاتن، وعلى الرغم من أنه ليس البيكيني الصغير الذي اعتادت ديمي على ارتدائه، فقد تمكن ثوبها الشفاف من إظهار مفاتنها. وكان صدرها محميًا من قبل الأزهار المورقة عليه والتي حجبته عن الرؤية، وظهرت المرأة الجميلة بشعرها الطويل المذهل بينما كان مكياجها صامتًا وهادئًا. وكشفت ديمي أن الانتقال إلى لوس أنجلوس مفيد لها، بسبب رغباتها التمثيلية حيث تأمل في الظهور على الشاشة الكبيرة. وتحدثت إلى مجلة The Sun، قائلة " كنت دائمًا شغفه بالأفلام منذ أن ذهبت إلى المدرسة. لكن طموحها الأول هو أن تصبح فتاة في أفلام جيمس بوند، لأنها تحب أسلوب وسحر
أرسل تعليقك