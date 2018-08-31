فوائد السمسم عديدة منها محاربة السرطان وحماية القلب

يخفض الكوليسترول الضار

بذور السمسم من الأطعمة ذات القيمة الغذائية العالية والتى لها فوائد كثيرة مثل: منع مرض القلب وخفض ضغط الدم والوقاية من السرطان وبناء عظام قوية وتحسين صحة القلب، نتعرف على فوائد السمسم فى السطور التالية، بحسب ما ذكر موقع "Dr.axe".

يحمى صحة القلب



تظهر الأبحاث أن قشور السمسم تحسن صحة القلب وتضبط معدل الكوليسترول وضغط الدم، حيث أن تناول 50 جرام من مسحوق بذور السمسم يومياً على مدى 5 أسابيع من البالغين الأصحاء له آثار إيجابية بالنسبة لمعدلات الكوليسترول فى الدم.

يضبط ضغط الدم



زيت السمسم يساعد على خفض ضغط الدم بشكل طبيعى، وفى دراسة أجريت عام 2006 فإن تناول زيت السمسم يومياً لمدة 45 يوماً فى خفض ضغط الدم.

يساعد السمسم على توازن الهرمونات فى الجسم



تشير الأبحاث إلى أن السمسم يساعد على إنتاج الهرمونات الجنسية بسبب التمثيل الغذائى الأفضل للأحماض الدهنية خاصة عند النساء بعد انقطاع فترة الدورة الشهرية.

كما أن السمسم يحتوى على مواد غذائية هامة تجعله طعام ممتاز للمرأة فى فترة الحمل.