ارتفاع ضحايا القصور الكلوي الحاد فى أندونيسيا إلى 133 طفلا

أكد وزير الصحة الأندونيسي بودي جونادي صادقين، ارتفاع عدد الأطفال الذين لقوا حتفهم جراء إصابتهم بالقصور الكلوي الحاد في البلاد إلى 133 طفلا. وأوضح صادقين اليوم الجمعة، أن غالبية الضحايا دون سن الخامسة، مشيرا إلى أن بعض الأدوية الطبية السائلة المتاحة في إندونيسيا تحتوي على مادتي "إيثيلين جلايكول" وثنائي إيثيلين جلايكول"، وهي مكونات تم ربطها بأمراض القصور الكلوي الحاد القاتلة عند الأطفال.