لبنان يسجل 41 إصابة و3 وفيات جديدة بالكوليرا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 41 حالة مؤكدة جديدة بالكوليرا، ليرتفع إجمالى عدد الحالات المؤكدة إلى 346 حالة بالإضافة إلى 567 حالة اشتباه منذ ظهور الوباء فى البلاد في 5 أكتوبر الماضى.

وأكدت الوزارة - فى تقريرها اليوم الخميس، تسجيل 3 حالات وفاة جديدة ليرتفع إجمالى عدد الوفيات بسبب الكوليرا إلى 14 حالة وأوضحت أن عدد أسرة المستشفيات المستخدمة للحالات المثبتة والمشتبه بها بلغ 104 حالات.