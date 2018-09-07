توقعات بموت مبكر لأكثر من مليار إنسان

توقع علماء منظمة الصحة العالمية أن يعاني 1.4 مليار شخص في العالم من أمراض القلب والأوعية الدموية والنوع الثاني من السكري والسرطان، ما قد يتسبب في موتهم مبكرا.
ويفيد موقع MedicalXpress بأن الخبراء أجروا استطلاعا بين الناس الذين تفوق أعمارهم 18 سنة، ويعيشون في 168 دولة.
وبهذه الطريقة، تمكن الخبراء من تغطية مجموعات سكانية مختلفة تعدادها 1.9 مليار نسمة. ووفقا لتقديرات الخبراء، فإن ثلث النساء وربع الرجال في العالم، في عام 2016، لم يبلغوا المستوى المطلوب للنشاط البدني-150 دقيقة في الأسبوع، أو 70 دقيقة أسبوعيا من التمارين البدنية المكثفة.
كما اتضح أن الذين يمارسون النشاط البدني هم من ذوي الدخل المنخفض، وتبلغ نسبتهم 84%، وهؤلاء يعيشون في مناطق أوقيانوسيا وشرق وجنوب شرق آسيا.
وفي 55 دولة، لم يمنح أكثر من ثلث السكان التمارين البدنية الوقت اللازم. وفي أربعة بلدان، يقضي أكثر من نصف السكان وقتهم في وضعية الجلوس: الكويت، ساموا الأمريكية، المملكة العربية السعودية العراق. وفي جميع الدول تقريبا تتخلف المرأة عن الرجل في النشاط البدني.
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خطفتا جيجي حديد وكايا جربر الأنظار في عرض توم فورد خلال أسبوع الموضة في نيويورك. وكانت شقيقة بيلا حديد التي تبلغ من العمر 23 عاما، قد لفتت الانتباه بثوب أسود، بينما كانت ابنة سيندي كروفورد، البالغة من العمر 17 عاما، تتألق على المنصة بتنورة طويلة. وسرقت جيجي الأضواء في ثوبها المتشح بالسواد والذي يضم خط العنق مفتوح وخلط بين جلد الثعبان والأقمشة، وامتدت العباءة الرائعة من كتفيها وبمحيط خصرها على شكل تنورة ملفوفة حول الخصر. وعرفت كايا، وهي تتحدث عن والدتها الشهيرة، ولكن ليس بلسانها بل بكل شبر تخطوه على المنصة، وتلتفت الرؤوس لها في سترة دائرية من جلد التمساح. وكانت كل ذلك مربوط إلى الخلف بينما كانت تتأقلم مع الكعب. ووضعت ذلك مع عين سموكي بسيطة وشفتها ذات اللون الوردي الباهت، وكان لـ كايا تأثير ملاحظ بمظهرها الجميل الموروث عن والدتها.
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