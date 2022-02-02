إسرائيل ترصد 60,300 إصابة جديدة بكورونا وتسمح للمواطنين من سن 30 وما فوق بتلقي جرعة رابعة

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الأربعاء، رصدها ستين ألفا وثلاثمائة مصاب جديد بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وأن عدد المرضى الذين توصف حالتهم بالخطيرة بلغوا 1085 حالة وكشفت الصحة خلال نقاش في الكنيست النقاب عن أن عدد حالات الإصابة بالمتحور الجديد "BA2 12" يدنو من ثلاثمائة وقررت الوزارة السماح للمواطنين من سن الـ30 وما فوق بتلقي الجرعة الرابعة من اللقاح المضاد لكورونا كما أعلنت أنه يحق للمواطنين في سن الـ30 وما فوق إجراء فحوص الـ"PCR" كورونا في مراكز قيادة الجبهة الداخلية وصناديق المرضى. ويشار إلى أنه حتى الآن كان يسمح لمن يفوق عمره الـ60 بالخضوع لهذه الفحوص.