تعاني بعض النساء من نقص في إفراز هرمون الاستروجين، وهذا يتسبب في العديد من المشاكل الصحية لها، وإصابتها بتأخر في الإنجاب، مع زيادة ظهور الشعر والعديد من المشاكل الخاصة بمظهرها كامرأة.
وحول ذلك، قدم الدكتور أحمد إبراهيم استشاري النساء والتوليد، بعض الأطعمة التي تزيد من نسبة إفراز هرمون الاستروجين، وهي:
- الفلفل الأخضر، واللفت، والسبانخ والجزر والبقدونس.
- اهتمي بتناول الأطعمة الغنية بفيتامين "ب" ، كالكبدة، واللحوم الحمراء، والشوفان، المكسرات، والبطاطا.
-فيتامين "سي"، من أهم الفيتامينات الهامة لصحتك ولذا أكثري من الكيوي، والبرتقال، والطماطم، والخوخ، والخرشوف، والقرنبيط.
- بذور الكتان وجنين القمح، من الأشياء الجيدة في زيادة إفراز هرمون الاستروجين، ولذا عليك وضعهم في طبق السلطة، أو أخذ ملعقة مهم علي كوب من الزبادي.
- تناول للفواكه بكثرة يساهم بشكل كبير في إفراز هرمون الأستروجين، ولذا أكثري من المشمش والبلح والبرقوق، والفراولة والخوخ.
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