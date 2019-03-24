اقتحام معهد القلب وتدمير أغلى جهاز علاجي

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة من القبض على المتهم الرئيسى بتحطيم غرفة قسطرة قلب، داخل معهد القلب بالعجوزة.

وبينت التحريات أن شقيق المتهم فارق الحياة أثناء علاجه بمعهد القلب، مما أصابه بحالة هياج كسر خلالها الجهاز الطبى، وأحدث حالة من الذعر بين العاملين بالمعهد.

وتلقى المقدم مصطفى خليل رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بلاغا من العاملين بمعهد القلب يفيد إحداث أحد الأشخاص حالة من الذعر داخل المعهد.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم ضبط المتهم، وبإجراء التحريات تبين أنه حطم جهاز طبى داخل غرفة قسطرة القلب، وأحدث حالة من الذعر، نتيجة وفاة شقيقه عقب إجراء عملية جراحية، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وفى ذات السياق كشف الدكتور محمد أسامة، عميد معهد القلب القومى، أن المعهد تعرض لاقتحام وأعمال بلطجة من بعض المواطنين الذين يصل عددهم إلى حوالى 100 شخص، بعد وفاة أحد أقاربهم بالمعهد ويدعى أحمد السيد عبد القادر، موضحا أنهم اقتحموا الاستقبال، وقاموا بتكسير غرفة القسطرة القلبية، التى يقدر ثمنها بحوالى 8 ملايين جنيه.

وأضاف الدكتور محمد أسامة أن المريض الذى توفى كان قد وصل إلى المعهد فجر اليوم الساعة 2 صباحا، بجلطة كبيرة فى القلب ولكنه وصل فى حالة متأخرة كانت قد أتلفت حوالى 40% من عضلة القلب، موضحا أن الفريق الطبى برئاسة الدكتور محمد إمام قام بالتدخل الفورى لإنقاذ المريض، بعد أن أبلغوا أهالى المريض بخطورة الحالة، وفعلا توفى المريض فى الساعة 4 فجرا، فقام أهالى المريض حوالى 100 شخص باقتحام المعهد وتكسير غرفة القسطرة والتى يصل تكلفتها إلى 8 ملايين جنيه.