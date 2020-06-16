إصابات جديدة بالجائحة تقيل مسؤولين صينيين

أقالت السلطات الصينية العديد من المسؤولين المحليين في ضاحية ببكين، حيث تم تسجيل حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في سوق رئيسية للبيع بالجملة، مما أثار مخاوف من اندلاع موجة ثانية لتفشي الفيروس في العاصمة.

ونقل موقع "إتش كيه 1" الالكتروني الإخباري عن السلطات المحلية القول إنه قد تم فصل تشو يوقينغ، نائب عمدة منطقة فنغتاي الجنوبية الغربية حيث تقع سوق شينفادي، بسبب "تقصيره في أداء الواجب".

كما تم إقالة "وانج هوا"، سكرتير لجنة الحزب الشيوعي لبلدية هواشيانغ في منطقة فنغتاي، و"تشانغ يويلين" المدير العام لسوق شينفادي، بسبب انتشار الفيروس.

ومن جانبه، قال "تشو جونوي" زعيم المنطقة إنه قد تم وضع فنغتاي في "وضع الحرب"، كما تم غلق 11 حيا ووضع حواجز على الطرق.

السلطات الصحية في الصين أعلنت، اليوم الاثنين، تسجيل 49 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الوقت الذي تواصل فيه بكين التصدي لتفشي جديد لمرض "كوفيد-19".

ومن بين الحالات الجديدة التي تم تشخيصها هناك 36 في العاصمة، حيث تجرى فحوصات لآلاف الأشخاص في منطقة فنغتاي، بعد أن تم تتبع مجموعة من المصابين تعود لسوق شينفادي.

وتعتبر شينفادي أكبر سوق زراعية بالجملة في الصين من حيث قيمة المعاملات، وتوفر 90 بالمئة من الفواكه والخضروات الطازجة في العاصمة. كما تم تسجيل عشر حالات جديدة قادمة من الخارج الاثنين.