أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء 02 سبتمبر 2020، تسجيل 816 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 317486 حالةوقالت الوزارة أنه تم تسجيل 996 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 292510 حالة ولله الحمدوأكدت "الصحة" تسجيل 27 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 3956 حالة وفاةوكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 21020 والحالات الحرجة 1523 حالة