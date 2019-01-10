علماء يتوصلون إلى خصائص مضادة للسرطان في الفلفل

توصل علماء أميركيون إلى أن نبات الفلفل يحتوى على مادة كيميائية تتمتع بخصائص مضادة للسرطان، ووفقا للباحثين فى جامعة تكساس الأمريكية فإن السر يكمن فى مادة كيميائية تعرف باسم "بيبير لونجومين" تكافح العديد من أنواع السرطان المختلفة، بما فى ذلك سرطانات البروستاتا، والثدى، والرئة، والقولون، والغدد الليمفاوية، والدم وأروام المخ الأولية وسرطان المعدة.

وأكدوا أن استخدام البلورات المستخلصة من نبات الفلفل وفحصها بواسطة الأشعة السينية، قد مكن من إنشاء هياكل جزيئية ظهر من خلالها كيفية تحويل المادة الكيميائية بعد تناول الفلفل لتحفز إنتاج انزيم (GSTP1) ليقوم بدوره فى تنشيط جين يعمل على مكافحة الأورام السرطانية.

وقال الدكتور كينيث ويستوفر أستاذ الأورام فى المركز الطبى التابع لجامعة تكساس إن هذه الخصائص المتواجدة فى نبات الفلفل تسمح بتطوير خيارات دوائية لتحسين فاعلية العلاجات المقدمة لمكافحة السرطان.

يذكر أن نبات الفلفل الطويل الذى عادة ما يتواجد فى الهند، يستخدم كتوابل فى بعض الأطعمة الهندية وأمريكا الشمالية وإندونيسيا وماليزيا، لكنه نادرا ما يتم استخدامه فى الأطباق الأوروبية.