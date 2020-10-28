إصابات كورونا في الأردن تجاوزت حاجز الـ60 ألفا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم الأربعاء، عن تسجيل 3087 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لتتجاوز بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات الـ60 ألف حالة. وأفادت الوزارة بأنه تم أيضا تسجيل 32 وفاة بالفيروس وبذلك يرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 700، فيما بلغ إجمالي الإصابات 61,942 حالة. يذكر أن إصابات كورونا التي تم تسجيلها اليوم، تعد الأعلى على أساس يومي في البلاد منذ بدء الجائحة.