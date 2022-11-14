شهد مركز الاستشفاء الجامعي الحسن الثاني بفاس في المغرب، ولادةتوأم سيامي ملتصق.

وحسب موقع العين الإخبارى، أجرى أطباء مركز الاستشفاء ولادة قيصرية لتوأم أنثى ملتصق في منطقتي البطن والصدر، في الشهر الثامن للحمل.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الجراحة أجريت منذ فترة تزيد على أسبوع، وغادرت الأم المركز مؤخرًا بعد تحسن حالتها الصحية.

من جانبه، نوه رئيس مصلحة طب النساء والتوليد بالمركز الاستشفائي، الدكتور مولاي عبدالله ملهوف، بأن التوأم يشترك في قلب واحد، وكبدين، مشيرًا إلى أنه اكتشف حالة التوأم حينما كانت الأم حبلى في الأسبوع الـ29.

ونقلت صحيفة "هسبريس" المحلية تصريحات على لسان "ملهوف"، قال خلالها إن فصل التوائم بشكل عام عملية معقدة، وتتم داخل مراكز متخصصة.