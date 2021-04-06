السعودية تسجل أكبر ارتفاع للإصابات بفيروس كورونا منذ 7 أشهر

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيلها 792 إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19"، ما يمثل أعلى ارتفاع لعدد الحالات في المملكة منذ 7 أشهر.