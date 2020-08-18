رئيس القومي للبحوث الأسبق يكشف حقيقة حدوث موجة ثانية لكورونا في مصر

قال الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، إنه سبق وتوقع أن فيروس كورونا سوف يضعف ويقل نشاطه مع بداية ظهور فصل الصيف، وهو ما شهدناه بالفعل من تراجع في أعداد الإصابات وتوقع "الناظر"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "أصل الحكاية معانا" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، اليوم الثلاثاء، أن نشهد مزيد من الانخفاض في أعداد الإصابة بكورونا خلال الفترة المقبلة نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، والاجراءات التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار الفيروس.