الشخير يرفع خطر الإصابة بمرض بالنقرس

توصلت دراسة حديثة، أشرف عليها باحثون بريطانيون، إلى أن الشخير يمكن أن يضاعف خطر الإصابة بالنقرس.



ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تشير دراسة أجريت على حوالي 8000 شخص إلى أن أولئك الذين يعانون من انقطاع التنفس أثناء النوم (OSA) أكثر عرضة لتطوير مشاكل المفاصل المؤلمة.

وعلى الرغم من ارتباط النقرس عادة بالأشخاص الذين يفرطون فى تناول الكحول والأغذية مثل اللحمة، إلا أن الدراسة التى أجريت فى المملكة المتحدة توصلت إلى أن الأشخاص الذين يعانون من الشخير لديهم ضعف احتمال الإصابة بالنقرس.

ويحدث توقف التنفس أثناء النوم عندما تهدأ العضلات والأنسجة الرخوة فى الحلق، ما يعوق المسالك الهوائية، وهذا يحد من وصول الأكسجين إلى الشخص الذى يُعتقد أنه يدفع إنتاج حمض اليوريك.

وأشار الباحثون إلى أنه يمكن أن تتحول كميات مفرطة من حمض اليوريك إلى بلورات تؤدى إلى التهاب حاد وألم فى الركبتين والكاحلين والقدمين، وهو ما يعرف بمرض النقرس.

وفى الولايات المتحدة، يعانى حوالى 22 مليون شخص من انقطاع النفس أثناء النوم، فى حين يعانى 8.3 مليون حالة من التهاب المفاصل "النقرس".

وتشير النتائج، التى نشرت فى دورية Arthritis & Rheumatology، إلى أن 4.9% من الأشخاص الذين يعانون من الشخير أصيبوا بمرض النقرس مقابل 2.6% فقط من أولئك الذين لا يعانون من الشخير.