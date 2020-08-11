روسيا تكشف موعد طرح أول لقاح روسي لفيروس كورونا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن لقاحًا مطورًا محليًا لـ فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حصل على موافقة الجهات التنظيمية بعد أقل من شهرين من الاختبار على البشر ووفقا لشبكة بي بي سي البريطانية، قال بوتين إن اللقاح اجتاز جميع الفحوصات المطلوبة، مضيفًا أن ابنته تلقت جرعة منه بالفعل، وقال المسؤولون إنهم يخططون لبدء التطعيم الشامل في أكتوبر أثار الخبراء مخاوف بشأن سرعة العمل الروسي، مشيرين إلى أن الباحثين قد يدرسوه مجددا بعد طرحه.