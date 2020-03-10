وزارة الصحة السورية تعلن أن نتائج تحليل حالة مشتبهة إصابتها بكورونا أكدت خلوها من الفيروس

أكدت وزارة الصحة السورية أن نتائج التحليل المخبري للحالة المشتبهة بفيروس كورونا جاءت سلبية.

وقالت الوزارة أن تحاليل الحالة الموجودة بالعزل في مشفى المواساة الجامعي أكدت أن الإصابة هي ذات رئة جرثومية.