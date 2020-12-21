السعودية تعلن تسجيل 168 إصابة بكورونا وتعافي 211

أهابت وزارة الصحة بالجميع إلى التسجيل للحصول على لقاح كورونا حفاظاً على صحتهم وسلامتهم وحمايةً لهم بإذن الله من الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وأعلنت الوزارة اليوم تسجيل (168) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة ( 361178) حالة، من بينها (2958) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (410) حالات حرجة، كما تم تسجيل (211) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (352089) حالة. وبلغ عدد الوفيات (6131)حالة ، بإضافة (9) حالات وفاة جديدة" رحمهم الله جميعاً" لافتةً أنه تم إجراء (36373) فحص مخبري جديد.