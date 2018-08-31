عدم تناول البروتينات يقلل الحيوانات المنوية ويصيب الأطفال بالسمنة

كشفت دراسة حديثة أن الرجال الذين لا يأكلون ما يكفى من البروتين لديهم نقص فى الحيوانات المنوية، ومن المرجح أن ينجبوا أطفالاً يعانون من السمنة.



ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، ووجد الباحثون خلال الدراسة التى أجريت على الفئران أن الحمية التى تحتوي على نصف الكمية الموصى بها من البروتين غير مفيدة لصحة الحيوانات المنوية، وتجعلها أقل جودة مع انخفاض السوائل المنوية.

وأظهرت الدراسة أن نسل هؤلاء الذكور أصبحوا أكثر بدانة وكانت لديهم علامات على الإصابة بالنوع الثانى من السكر عندما كانوا فى الثلاثين من العمر. ويقول الباحثون إن السبب فى ذلك أن عدم التوازن الغذائى للبروتين يؤثر على جودة الحمض النووى الذى ينتقل من الأب إلى الطفل.

ومع ذلك، لا يزال فريق جامعة نوتنجهام غير متأكدين من أن قلة تناول البروتينات، مثل اللحوم والعدس، يمكن أن يضعف الحيوانات المنوية.

جدير بالذكر أن الحيوانات المنوية من الرجال الذين يعانون من زيادة الوزن أو يدخنون بشكل مفرط ذات نوعية سيئة.