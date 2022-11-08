الجزائر تسجل ٨ إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال ٢٤ ساعة

أعلنت الجزائر، اليوم، تسجيل ٨ إصابات جديدة بفيروس كورونا، مع عدم إحصاء أي حالة وفاة خلال ال٢٤ ساعة الأخيرة.

وأوضحت وزارة الصحة الجزائرية، في بيان، أن العدد الإجمالي لحالات الإصابات وصل إلى ٢٧٠ ألفا و٨٨١ حالة، فيما بات العدد الإجمالي للمصابين، الذين تماثلوا للشفاء ١٨٢ ألفا و٤٤٧ شخصا ، كما استقر العدد الإجمالي للوفيات عند ٦ آلاف و٨٧٩ حالة.

وأوصت "الصحة" الجزائرية مواطنيها بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

كانت السلطات الجزائرية قد أصدرت قرارا بتمديد رفع الحظر الصحي المفروض بسبب الكورونا عبر كامل الأراضي الجزائرية مع التقيد بباقي الإجراءات الاحترازية، فضلا عن تخفيف التدابير المفروضة على القادمين إلى الأراضي الجزائرية.