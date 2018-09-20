سلطات الاحتلال تفرج عن الطالبة في كلية الإعلام علا مرشود بعد قضائها 7 أشهر في السجون الاسرائيلية
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سلطات الاحتلال تفرج عن الطالبة في كلية الإعلام (علا مرشود) بعد قضائها 7 أشهر في السجون "الاسرائيلية"

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العرب اليوم - سلطات الاحتلال تفرج عن الطالبة في كلية الإعلام (علا مرشود) بعد قضائها 7 أشهر في السجون "الاسرائيلية"

سلطات الاحتلال
القدس _ العرب اليوم

سلطات الاحتلال تفرج عن الطالبة في كلية الإعلام (علا مرشود) بعد قضائها 7 أشهر في السجون "الاسرائيلية"

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سلطات الاحتلال تفرج عن الطالبة في كلية الإعلام علا مرشود بعد قضائها 7 أشهر في السجون الاسرائيلية سلطات الاحتلال تفرج عن الطالبة في كلية الإعلام علا مرشود بعد قضائها 7 أشهر في السجون الاسرائيلية



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سلطات الاحتلال تفرج عن الطالبة في كلية الإعلام علا مرشود بعد قضائها 7 أشهر في السجون الاسرائيلية سلطات الاحتلال تفرج عن الطالبة في كلية الإعلام علا مرشود بعد قضائها 7 أشهر في السجون الاسرائيلية



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