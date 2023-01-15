الأرجنتين وباراجواي ترفعان حالة التأهب الصحي بعد تسجيل أول حالة وفاة بداء شيكونجونيا

أعلنت وزارة الصحة الأرجنتينية عن رفع حالة التأهب الصحي لاسيما في مقاطعة "ميسيونيس"، المتاخمة لحدود البرازيل وباراجواي، وإجراء حملات تطعيم مكثفة ضد أمراض الحمى الصفراء و"كوفيد -19" والحصبة، على خلفية إعلان باراجواي عن أول حالة وفاة بداء "شيكونجونيا"؛ وهو مرض فيروسي ينقله البعوض.

ووفقا لتقريرها الأسبوعي، الذي نقلته وكالة أنباء "جنوب الأطلنطي"، اليوم الأحد، أشارت وزارة الصحة في باراجواي إلى أنه جرى تسجيل 1244 حالة إصابة بداء "شيكونجونيا"، و9 حالات بحمى الضنك حتى الآن منذ بداية العام.

وأكدت وزارة الصحة في باراجواي وفاة امرأة تبلغ من العمر 73 عاما من بلدة "ليمبو" متأثرة بإصابتها بداء "شيكونجونيا" وهي أول حالة وفاة تُسجل في تاريخ باراجواي بسبب هذا المرض.

وأوضح مدير المراقبة الصحية في باراجواي، جييرمو سيكورا، أن السيدة المتوفاة كانت تعاني من أمراض مصاحبة، لكن جميع الاختبارات أكدت أن إصابتها بداء "شيكونجونيا" كان سبب الوفاة. وقال إن هناك 15 مصابا آخرين محتجزين لدى المستشفيات بعد تشخيص إصابتهم بداء "شيكونجونيا"، مشيرا إلى أن ثلاثة منهم نقلوا إلى العناية المركزة.

وحث تقرير وزارة الصحة في باراجواي مواطني البلاد على اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من العدوى وارتداء الملابس ذات الأكمام الطويلة والتخلص من أماكن المياه الراكدة المتسببة في انتشار البعوض، الناقل الرئيسي لبعض الأمراض خاصة الشيكونجونيا التي تنتشر بسرعة كبيرة والملاريا.

كما نصح التقرير المواطنين في باراجواي الذين يعبرون الحدود إلى مدينة "فوز دي إيجواسو" البرازيلية المجاورة بالحصول على جرعاتهم من تطعيم الحمى الصفراء عند دخول البرازيل، حيث يقوم العديد من سكان باراجواي بزيارة المنتجعات الشاطئية الجنوبية في البرازيل لقضاء عطلاتهم الصيفية.

وأرجعت وزارة الصحة في باراجواي نقص جرعات التطعيم بسبب الطلب المتزايد على التطعيمات اللازمة لدخول دول مثل البرازيل وبيرو وفنزويلا وبوليفيا.