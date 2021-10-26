إصابة وزيرة الصحة المصرية بأزمة قلبية ونقلها للمستشفى
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إصابة وزيرة الصحة المصرية بأزمة قلبية ونقلها للمستشفى

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العرب اليوم - إصابة وزيرة الصحة المصرية بأزمة قلبية ونقلها للمستشفى

وزيرة الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد
القاهرة ـ العرب اليوم

 أكدت مصادر بوزارة الصحة والسكان المصرية تعرض الوزيرة هالة زايد لأزمة صحية وتم نقلها إلى المستشفى إثر أزمة قلبية تعرضت لها.

وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ"الشروق" المصرية: "الوزيرة ما زالت تحت العلاج في الرعاية المركزة وحالتها مستقرة".

ووفقا لوسائل الإعلام المصرية فإن وزيرة الصحة والسكان أجرت عملية قسطرة علاجية أمس الاثنين، حيث أصبحت حالتها مستقرة.

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إصابة وزيرة الصحة المصرية بأزمة قلبية ونقلها للمستشفى إصابة وزيرة الصحة المصرية بأزمة قلبية ونقلها للمستشفى



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