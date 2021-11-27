أعلنت بريطانيا، السبت، عن اكتشاف حالتي إصابة بمتحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون".

وقال وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد، السبت، إنه تم رصد حالتي إصابة بسلالة كورونا الجديدة (أوميكرون) في بريطانيا.

وأضاف جاويد في مقطع صوتي "تلقيت في وقت متأخر من الليلة الماضية اتصالا من وكالة الرعاية الصحية البريطانية. أبلغوني بأنهم رصدوا حالتي إصابة بهذه السلالة الجديدة، أوميكرون، في المملكة المتحدة.. واحدة في تشيلمسفورد والأخرى في نوتنجهام".