أعلنت السعودية عن تقديم دعم مالي مقداره 10 ملايين دولار لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وذكرت وكالة "واس" السعودية الرسمية، في بيان اليوم الاثنين، أن عاهل المملكة، الملك سلمان بن عبد العزيز، وجه بتخصيص 10 ملايين دولار "استجابة للنداء العاجل الذي أطلقته منظمة الصحة العالمية لجميع الدول، والرامي إلى تكثيف الجهود من أجل اتخاذ إجراءات عالمية لمحاربة انتشار فيروس كورونا من نوع COVID-19".

في غضون ذلك، قال المستشار بالديوان الملكي والمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، في تصريح لـ"واس": "إن هذا التوجيه السامي يجسد الدور الإنساني النبيل للمملكة العربية السعودية ويعكس حرصها على تسخير إمكاناتها ومواردها في خدمة القضايا الإنسانية، بالتعاون الكامل مع الأمم المتحدة ووكالاتها ومنظماتها والمجتمع الدولي لتحقيق كل ما فيه خير للبشرية".

وأكدت منظمة الصحة العالمية، في أواخر شهر يناير 2020، أن الخطر الناجم عن تفشي النوع الجديد لفيروس كورونا، يمثل حالة طارئة بالنسبة للعالم وليس فقط للصين بلد المنشأ، داعية لاتخاذ إجراءات ضرورية على المستوى الدولي لمواجهته.