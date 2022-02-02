وزير الصحة اللبناني يعلن تجاوز إصابات كورونا الـ10 آلاف
آخر تحديث GMT18:39:30
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » صحة عاجل

وزير الصحة اللبناني يعلن تجاوز إصابات كورونا الـ10 آلاف

العرب اليوم -

العرب اليوم - وزير الصحة اللبناني يعلن تجاوز إصابات كورونا الـ10 آلاف

وزير الصحة اللبناني فراس أبيض
بيروت - العرب اليوم

أعلن وزير الصحة اللبناني فراس أبيض، اليوم الأربعاء، أن الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد ستتجاوز اليوم الـ10 آلاف إصابة وقال أبيض في تصريح: "إصابات فيروس كورونا ستتجاوز العشرة الآف اليوم"، مشددا على أن "الوضع لا يستدعي الإقفال العام، ولكن لا يمكننا تخفيف الإجراءات" وكان إصابات كورونا في لبنان سجلت يوم أمس 7314 إصابة، بعد أن تراوح معدل الإصابات خلال شهر يناير الماضي بين 5 آلاف إصابة على الأقل و9 آلاف إصابة.

صحة عاجل
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

وزير الصحة اللبناني يعلن تجاوز إصابات كورونا الـ10 آلاف وزير الصحة اللبناني يعلن تجاوز إصابات كورونا الـ10 آلاف



أخبار ذات صلة

GMT 15:23 2022 الأربعاء ,02 شباط / فبراير

إسرائيل ترصد 60,300 إصابة جديدة بكورونا وتسمح للمواطنين من سن 30 وما فوق بتلقي جرعة رابعة
العرب اليوم - إسرائيل ترصد 60,300 إصابة جديدة بكورونا وتسمح للمواطنين من سن 30 وما فوق بتلقي جرعة رابعة

GMT 15:21 2022 الأربعاء ,02 شباط / فبراير

إسرائيل ترصد 297 حالة إصابة بالسلالة الفرعية من "أوميكرون"
العرب اليوم - إسرائيل ترصد 297 حالة إصابة بالسلالة الفرعية من "أوميكرون"

GMT 11:43 2022 الأربعاء ,02 شباط / فبراير

رقم قياسي جديد بحالات كورونا اليومية وحصيلة الإصابات تتجاوز 12 مليوناً في روسيا
العرب اليوم - رقم قياسي جديد بحالات كورونا اليومية وحصيلة الإصابات تتجاوز 12 مليوناً في روسيا

GMT 16:45 2022 الأحد ,30 كانون الثاني / يناير

فلسطين تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ بدء الجائحة
العرب اليوم - فلسطين تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ بدء الجائحة

GMT 15:07 2022 السبت ,29 كانون الثاني / يناير

الأردن يسجل 100 ألف إصابة بكورونا خلال أسبوعين
العرب اليوم - الأردن يسجل 100 ألف إصابة بكورونا خلال أسبوعين

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية
آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 11:05 2022 الأحد ,30 كانون الثاني / يناير

موديلات الجَمبسوت التي يجب أن تَكون في خزانتك
العرب اليوم - موديلات الجَمبسوت التي يجب أن تَكون في خزانتك

GMT 21:54 2022 الثلاثاء ,01 شباط / فبراير

وجهات سياحية في عيد الحب لعطلة رومانسية لا تنسى
العرب اليوم - وجهات سياحية في عيد الحب لعطلة رومانسية لا تنسى

GMT 10:36 2022 الأحد ,30 كانون الثاني / يناير

نصَائِح هامة عند استخدام المدفأة الكهربائية
العرب اليوم - نصَائِح هامة عند استخدام المدفأة الكهربائية

GMT 17:47 2022 الإثنين ,31 كانون الثاني / يناير

بايدن يُحذر روسيا من عواقب خطيرة إذا هاجمت أوكرانيا
العرب اليوم - بايدن يُحذر روسيا من عواقب خطيرة إذا هاجمت أوكرانيا

GMT 08:07 2022 الأربعاء ,02 شباط / فبراير

اختراق منصة "حقك تعرف" التابعة لرئاسة الوزراء الأردنية على موقع "تويتر"
العرب اليوم - اختراق منصة "حقك تعرف" التابعة لرئاسة الوزراء الأردنية على موقع "تويتر"

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 06:36 2019 الإثنين ,08 إبريل / نيسان

المرأة "برج الحمل" تتمتع بشهوة جنسية قوية تسيطر عليها
العرب اليوم - المرأة "برج الحمل" تتمتع بشهوة جنسية قوية تسيطر عليها

GMT 10:41 2019 الأحد ,01 أيلول / سبتمبر

إذا واجهتك مواقف متصلبة في العمل فحاول السيطرة على انفعالاتك
العرب اليوم - إذا واجهتك مواقف متصلبة في العمل فحاول السيطرة على انفعالاتك

GMT 23:45 2021 الإثنين ,01 تشرين الثاني / نوفمبر

بريشة : سعيد الفرماوي
العرب اليوم - بريشة : سعيد الفرماوي

GMT 08:12 2017 الخميس ,21 أيلول / سبتمبر

زيادة نمو الأعضاء التناسلية لذكور البط لحمايتهم من المنافسة
العرب اليوم - زيادة نمو الأعضاء التناسلية لذكور البط لحمايتهم من المنافسة

GMT 01:55 2020 الأربعاء ,27 أيار / مايو

تعرف على مذيعة قناة "العربية" التي أطلق عليها الجمهور لقب "حورية الأرض"
العرب اليوم - تعرف على مذيعة قناة "العربية" التي أطلق عليها الجمهور لقب "حورية الأرض"

GMT 17:54 2019 الخميس ,21 شباط / فبراير

لايلز يتخلى عن خططه في سباق 100 متر ببطولة العالم
العرب اليوم - لايلز يتخلى عن خططه في سباق 100 متر ببطولة العالم

GMT 23:16 2019 السبت ,28 كانون الأول / ديسمبر

الكشف عن أحداث أثارت تساؤلات عديدة في مسلسل عروس بيروت
العرب اليوم - الكشف عن أحداث أثارت تساؤلات عديدة في مسلسل عروس بيروت

GMT 22:55 2019 الثلاثاء ,05 تشرين الثاني / نوفمبر

وضعيات الجماع الافضل للأرداف وخسارة الوزن
العرب اليوم - وضعيات الجماع الافضل للأرداف وخسارة الوزن

GMT 01:13 2019 الأحد ,22 أيلول / سبتمبر

رانيا يوسف تُعلّق على فستانها الجريء في الجونة ورأي بناتها في ملابسها
العرب اليوم - رانيا يوسف تُعلّق على فستانها الجريء في الجونة ورأي بناتها في ملابسها

GMT 19:36 2019 الخميس ,14 آذار/ مارس

الأهلي يضع خطة لضم مهاجم الزمالك مصطفي محمد
العرب اليوم - الأهلي يضع خطة لضم مهاجم الزمالك مصطفي محمد

GMT 04:03 2019 الإثنين ,04 تشرين الثاني / نوفمبر

إلهان عمر تحمل "إيباك" مسؤولية دعم حكومة نتنياهو
العرب اليوم - إلهان عمر تحمل "إيباك" مسؤولية دعم حكومة نتنياهو

GMT 23:28 2018 الأحد ,28 تشرين الأول / أكتوبر

الإسكندرية تقيم شارعًا سياحيًا على غرار "المعز"
العرب اليوم - الإسكندرية تقيم شارعًا سياحيًا على غرار "المعز"

GMT 19:14 2018 الجمعة ,21 أيلول / سبتمبر

سرّ الحوار الجانبي بين عادل إمام ومصطفى شعبان في "الجونة"
العرب اليوم - سرّ الحوار الجانبي بين عادل إمام ومصطفى شعبان في "الجونة"

GMT 21:10 2018 الأربعاء ,15 آب / أغسطس

الصور الأولى من خطوبة أحمد فهمي وهنا الزاهد
العرب اليوم - الصور الأولى من خطوبة أحمد فهمي وهنا الزاهد

GMT 17:33 2017 الإثنين ,12 حزيران / يونيو

رافاييل فاران يكشف عن سر تتويج "ريال مدريد" بالثنائية
العرب اليوم - رافاييل فاران يكشف عن سر تتويج "ريال مدريد" بالثنائية
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab