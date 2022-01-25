وزارة الصحة الإسرائيلية تعلن إصابة أكثر من نصف مليون إسرائيلي بفيروس كورونا خلال أسبوع
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وزارة الصحة الإسرائيلية تعلن إصابة أكثر من نصف مليون إسرائيلي بفيروس كورونا خلال أسبوع

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العرب اليوم - وزارة الصحة الإسرائيلية تعلن إصابة أكثر من نصف مليون إسرائيلي بفيروس كورونا خلال أسبوع

فيروس كورونا
القدس المحتلة - العرب اليوم

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إصابة أكثر من نصف مليون إسرائيلي بفيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي وبينت الوزارة أن عدد الحالات الخطيرة ارتفع إلى 856 حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات إلى 8488 حالة منذ بداية انتشار الوباء.

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وزارة الصحة الإسرائيلية تعلن إصابة أكثر من نصف مليون إسرائيلي بفيروس كورونا خلال أسبوع وزارة الصحة الإسرائيلية تعلن إصابة أكثر من نصف مليون إسرائيلي بفيروس كورونا خلال أسبوع



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