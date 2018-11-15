جراحون يزيلون مسامير ودبابيس وجواهر من معدة سيدة هندية

أصيب أطباء هنود بالحيرة الشديدة أثناء إجراء عملية جراحية استغرقت 3 ساعات لاستخراج مسامير ومجوهرات وزنها 1.5 كغ، من معدة امرأة هندية.

وكشفت صور الأشعة السينية وجود دبابيس الشعر وحلقات النحاس وأجزاء معدنية، داخل بطن المريضة، التي عرفت عن نفسها باسم "سانغيتا".

وحذر الفريق الطبي في مستشفى أحمد آباد المدني، من أن أحد الدبابيس كان بارزا بشكل خطير من رئتها. ويعتقد الأطباء المهرة أن المريضة، البالغة من العمر 40 عاما، تعاني من حالة نفسية نادرة تسمى "acuphagia".

ونُقلت "سانغيتا" إلى المستشفى الشهر الماضي بعد أن شكت من آلام في البطن، وفقا لتقارير محلية.

وقال الدكتور الجراح، نيتين بارمار، الذي أجرى العملية: "أصبحت معدة المرأة صلبة. وكشفت الأشعة السينية عن كتلة كبيرة في معدتها، بينما برزت بعض الدبابيس من رئتها، كما تسبب أحدها في ثقب جدار المعدة، ما دفعنا إلى إجراء العملية على الفور"

واستطرد موضحا: "يعد acuphagia اضطرابا نادرا حيث يبتلع الناس أشياء حادة (معدنية) وغيرها من المواد غير القابلة للهضم".

وتشير التقارير المحلية إلى أن السلطات تحاول العثور على أقاربها، ولكن دون جدوى.