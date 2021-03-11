وافقت وكالة الأدوية الأوروبية، الخميس، على اعتماد لقاح "جونسون آن جونسون" ذا الجرعة الواحدة، المضاد لفيروس كورونا.

وأكدت الوكالة في مضمون قراراها أنها توصي بإجازة اللقاح "بعد تقييم شامل" لبيانات "جونسون آند جونسون"، التي ظهرت بأنها "تفي بمعايير الفعالية والسلامة والجودة"، ليكون بذلك رابع لقاح يتم اعتماده من قبل الوكالة حتى الآن.