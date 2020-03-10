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وزيرة الصحة المصرية تؤكد تم تسجيل 59 إصابة بفيروس كورونا

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العرب اليوم - وزيرة الصحة المصرية تؤكد تم تسجيل 59 إصابة بفيروس كورونا

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان
القاهرة _ العرب اليوم

وزيرة الصحة المصرية تؤكد تم تسجيل 59 إصابة بفيروس كورونا

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وزيرة الصحة المصرية تؤكد تم تسجيل 59 إصابة بفيروس كورونا وزيرة الصحة المصرية تؤكد تم تسجيل 59 إصابة بفيروس كورونا



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