تسجيل 5 وفيات و2304 إصابات جديدة بكورونا في الإمارات

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، 2304 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و5 وفيات، وشفاء 2428 حالة .وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 453.069 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1477 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 436.463 حالة .