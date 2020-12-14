إجمالي الإصابات بكورونا يقترب من 360 ألف حالة في إسرائيل
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إجمالي الإصابات بكورونا يقترب من 360 ألف حالة في إسرائيل

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العرب اليوم - إجمالي الإصابات بكورونا يقترب من 360 ألف حالة في إسرائيل

فيروس كورونا
القدس المحتلة - العرب اليوم

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بمقدار 1844 خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى حوالي 360 ألف حالة وجاء في بيان وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الاثنين: "تم تسجيل 1844 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 357859، كما تم تسجيل 16 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2999".

وبحسب بيانات الوزارة يوجد حاليا 353 مريضا في حالة خطيرة وبدأت السلطات بالخروج الجزئي من قيود الحجر الصحي المفروض في إسرائيل، بما في ذلك إعادة فتح رياض الأطفال واستئناف الأعمال التجارية وبعض النشاطات الأخرى.

المصدر: نوفوستي

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إجمالي الإصابات بكورونا يقترب من 360 ألف حالة في إسرائيل إجمالي الإصابات بكورونا يقترب من 360 ألف حالة في إسرائيل



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