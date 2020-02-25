أكدت وزارة الصحة في سلطنة عمان، اليوم الثلاثاء، تسجيل حالتي إصابة جديدتين بفيروس "كورونا" المستجد، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 4.وأضافت الوزارة في تغريدة على "تويتر"، أن الحالتين الجديدتين مرتبطتان بالسفر إلى إيران.