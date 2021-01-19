فوائد الشاي والليمون قد تقلل من مخاطر الأمراض المزمنة
آخر تحديث GMT17:18:28
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » صحة عاجل

فوائد " الشاي والليمون" قد تقلل من مخاطر الأمراض المزمنة

العرب اليوم -

العرب اليوم - فوائد " الشاي والليمون" قد تقلل من مخاطر الأمراض المزمنة

مشروب " الشاي بالليمون"
لندن - العرب اليوم

هناك نوعان من العقبات الهائلة التي تحول دون طول العمر: أمراض القلب والسرطان، ويمكن تعديل خطر الإصابة بهذه الأمراض المزمنة بدرجات متفاوتة.ويوفر اتباع نظام غذائي صحي وقائي ضد أمراض القلب والسرطان. وتشير الأدلة إلى أن شرب شاي الليمون يمكن أن يساعد في تخفيف المخاطر.وتستمد الفوائد الصحية للقلب من شرب شاي الليمون، من قدرة النبات على درء نذيرين رئيسيين لأمراض القلب - ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول.

وفي دراسة قائمة على الملاحظة، أعطي 72 متطوعا إما شاي الليمون أو الشاي الأخضر للشرب. وعانى أولئك الذين شربوا شاي الليمون من انخفاض معتدل في ضغط الدم الانقباضي وزيادة طفيفة في ضغط الدم الانبساطي.وكان لديهم أيضا معدل ضربات قلب أقل بشكل ملحوظ، كما ثبت أن عشبة الليمون تقلل ارتفاع نسبة الكوليسترول - وهي مادة دهنية يمكن أن تسد الشرايين وأظهرت دراسة نشرت في مجلة Advanced Pharmaceutical Technology & Research أن مستخلص زيت عشبة الليمون، ساعد في خفض نسبة الكوليسترول في الحيوانات.وعلاوة على ذلك، أكدت الأبحاث التي أُجريت على الفئران، السلامة على المدى الطويل لما يصل إلى 100 ملغ من زيت الليمون العطري يوميا.

وهناك حاجة إلى مزيد من البحث لمعرفة ما إذا كان شاي الليمون له تأثيرات زيت الليمون نفسها.وتشير الأبحاث إلى أن "السترال" الموجود في عشبة الليمون يمتلك قدرات قوية مضادة للسرطان، ضد بعض خطوط الخلايا السرطانية.وفي الواقع، يعتقد أن العديد من مكونات عشبة الليمون تساعد في محاربة السرطان.ويحدث هذا إما عن طريق التسبب في موت الخلايا مباشرة، أو تعزيز نظام المناعة لديك بحيث يكون جسمك قادرا بشكل أفضل على محاربة السرطان بمفرده.ولتقوية الرابط، يستخدم شاي الليمون أحيانا كعلاج مساعد أثناء العلاج الكيميائي والإشعاعي.

نصائح عامة

من المهم الحفاظ على وزن صحي لأن السمنة عامل خطر للإصابة بأمراض القلب والسرطان. وتنصح NHS بأن "أفضل طريقة لعلاج السمنة هي اتباع نظام غذائي صحي منخفض السعرات الحرارية وممارسة الرياضة بانتظام".

صحة عاجل
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

فوائد الشاي والليمون قد تقلل من مخاطر الأمراض المزمنة فوائد الشاي والليمون قد تقلل من مخاطر الأمراض المزمنة



أخبار ذات صلة

GMT 17:18 2021 الثلاثاء ,19 كانون الثاني / يناير

روسيا تعلن عن لقاح آخر ضد فيروس كورونا بفعالية 100%
العرب اليوم - روسيا تعلن عن لقاح آخر ضد فيروس كورونا بفعالية 100%

GMT 17:13 2021 الثلاثاء ,19 كانون الثاني / يناير

إيطاليا تسجل 603 وفيات جديدة بكورونا و10497 إصابة
العرب اليوم - إيطاليا تسجل 603 وفيات جديدة بكورونا و10497 إصابة

GMT 16:47 2021 الثلاثاء ,19 كانون الثاني / يناير

بريطانيا تسجل ارتفاع حاد بوفيات كورونا في دور رعاية المسنين
العرب اليوم - بريطانيا تسجل ارتفاع حاد بوفيات كورونا في دور رعاية المسنين

GMT 16:30 2021 الثلاثاء ,19 كانون الثاني / يناير

الأردن يعلن تسجيل 17 حالة وفاة و883 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية
العرب اليوم - الأردن يعلن تسجيل 17 حالة وفاة و883 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

GMT 16:11 2021 الثلاثاء ,19 كانون الثاني / يناير

الأرجنتين تواصل التطعيم بالجرعة الثانية من لقاح "سبوتنيك V"
العرب اليوم - الأرجنتين تواصل التطعيم بالجرعة الثانية من لقاح "سبوتنيك V"

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

موديلات فساتين باللون الأسود من وحي إطلالات دنيا بطمة

الرباط ـ العرب اليوم

فساتين باللون الأسود يمكن أن ترافق اطلالاتك المقبلة مع اختيار التصاميم الفاخرة والموديلات العصرية التي تضمن لك اطلالة ساحرة وملفتة للنظر. فاليوم يمكنك التألق من وحي اطلالات دنيا بطمة احدث موديلات فساتين باللون الاسود مع القصات المتنوعة التي ترضي كافة الأذواق.ما رأيك أن نطّلع على احدث موديلات فساتين باللون الاسود من وحي اطلالات دنيا بطمة، لتختاري منها التصاميم التي تناسب إطلالتك المقبلة. فساتين باللون الاسود مع الفراغات الحيوية على كامل التصميم يمكن أن تكون من اختيارك من وحي اطلالات دنيا بطمة مع اختيار القطع الفاخرة التي يمكن أن تتألقي بها بالقصات الطويلة. فانتقي فساتين باللون الأسود مع تفاصيل التول الشفاف وأقمشة الدانتيل الفاخرة التي تنسدل من الجهة السفلى للتصميم مع قصة الاكتاف المكشوفة والمنسدلة مع الاكمام الطويلة بأ...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 11:05 2021 الثلاثاء ,19 كانون الثاني / يناير

حقيبة المثلث والجلود المتشابكة من أبرز صيحات بوتيغا فينيتا لصيف 2021
العرب اليوم - حقيبة المثلث والجلود المتشابكة من أبرز صيحات بوتيغا فينيتا لصيف 2021

GMT 03:16 2021 الثلاثاء ,19 كانون الثاني / يناير

"جدة البلد"متعة التجوّل عبر التاريخ في "شتاء السعودية"
العرب اليوم - "جدة البلد"متعة التجوّل عبر التاريخ في "شتاء السعودية"

GMT 07:25 2021 الثلاثاء ,19 كانون الثاني / يناير

غرف النوم المودرن بتصميمات حديثة وألوان مبهرة وهادئة
العرب اليوم - غرف النوم المودرن بتصميمات حديثة وألوان مبهرة وهادئة

GMT 01:02 2021 الثلاثاء ,19 كانون الثاني / يناير

ترامب يوقع أمرًا تنفيذيًا لحماية بلاده من أنظمة الطائرات الصينية المسيرة
العرب اليوم - ترامب يوقع أمرًا تنفيذيًا لحماية بلاده من أنظمة الطائرات الصينية المسيرة

GMT 03:12 2021 الثلاثاء ,19 كانون الثاني / يناير

معاقبة المذيعة الإيرانية روزيتا قبادي بسبب دعوة للرقص
العرب اليوم - معاقبة المذيعة الإيرانية روزيتا قبادي بسبب دعوة للرقص

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 03:39 2021 الأربعاء ,13 كانون الثاني / يناير

5 نصائح لمحبي السفر والرحلات في 2021
العرب اليوم - 5 نصائح لمحبي السفر والرحلات في 2021

GMT 05:50 2021 الأربعاء ,13 كانون الثاني / يناير

تصريحات "متشائمة" من كومان قبل نصف نهائي السوبر الإسباني
العرب اليوم - تصريحات "متشائمة" من كومان قبل نصف نهائي السوبر الإسباني

GMT 03:08 2021 الخميس ,14 كانون الثاني / يناير

مؤسس أمازون يستعيد لقب"الأغنى" في العالم من ماسك
العرب اليوم - مؤسس أمازون يستعيد لقب"الأغنى" في العالم من ماسك

GMT 02:22 2021 الخميس ,07 كانون الثاني / يناير

"موديز"تؤكّد أن دول الخليج ستحتاج عامين لتعافي اقتصادها
العرب اليوم - "موديز"تؤكّد أن دول الخليج ستحتاج عامين لتعافي اقتصادها

GMT 02:53 2021 الخميس ,14 كانون الثاني / يناير

أفضل وجهات سياحية في فالنسيا اللؤلؤة الأسبانية شتاء 2021
العرب اليوم - أفضل وجهات سياحية في فالنسيا اللؤلؤة الأسبانية شتاء 2021

GMT 02:42 2021 الخميس ,07 كانون الثاني / يناير

"العلا" السعودية وجهة سياحية رائعة لرؤية النجوم والمجرات
العرب اليوم - "العلا" السعودية وجهة سياحية رائعة لرؤية النجوم والمجرات

GMT 03:07 2021 الخميس ,14 كانون الثاني / يناير

ولي العهد السعودي يؤكّد أن قيمة الفرص الاستثمارية الكبرى في المملكة تصل إلى 6 تريليونات دولار
العرب اليوم - ولي العهد السعودي يؤكّد أن قيمة الفرص الاستثمارية الكبرى في المملكة تصل إلى 6 تريليونات دولار

GMT 09:53 2018 الجمعة ,30 تشرين الثاني / نوفمبر

5 وضعيات للجماع لن تصدقي تأثيرها على علاقتكما الجنسية
العرب اليوم - 5 وضعيات للجماع لن تصدقي تأثيرها على علاقتكما الجنسية

GMT 03:23 2021 الجمعة ,08 كانون الثاني / يناير

جولة على أشهر معالم ساو باولو الهندسية السياحية
العرب اليوم - جولة على أشهر معالم ساو باولو الهندسية السياحية

GMT 20:40 2019 الأحد ,12 أيار / مايو

دلائل تؤكد أن زوجتك تمارس العادة السرية تعرف عليها
العرب اليوم - دلائل تؤكد أن زوجتك تمارس العادة السرية تعرف عليها

GMT 03:01 2021 الخميس ,07 كانون الثاني / يناير

10 فنادق سياحية في نيروبي كينيا موصى بزيارتها تعرف عليها
العرب اليوم - 10 فنادق سياحية في نيروبي كينيا موصى بزيارتها تعرف عليها

GMT 11:49 2019 الأحد ,31 آذار/ مارس

يرعى الفلك هذا الشهر مصالحك وأعمالك ويدعم مشاريعك
العرب اليوم - يرعى الفلك هذا الشهر مصالحك وأعمالك ويدعم مشاريعك

GMT 18:42 2019 الأحد ,31 آذار/ مارس

تضطر هذا الشهر الى تغيير أولوياتك بسبب مشاكل متعدّدة
العرب اليوم - تضطر هذا الشهر الى تغيير أولوياتك بسبب مشاكل متعدّدة

GMT 13:35 2018 الثلاثاء ,27 شباط / فبراير

أسباب الإفرازات المهبلية بعد عملية الجماع و الاتصال الجنسي
العرب اليوم - أسباب الإفرازات المهبلية بعد عملية الجماع و الاتصال الجنسي

GMT 12:22 2019 الأحد ,01 أيلول / سبتمبر

تشعر بالغضب لحصول التباس أو انفعال شديد
العرب اليوم - تشعر بالغضب لحصول التباس أو انفعال شديد

GMT 23:00 2021 الأربعاء ,13 كانون الثاني / يناير

المباراة بين يوفنتوس وجنوى تتجه للأشواط الإضافية بعد التعادل 2 – 2
العرب اليوم - المباراة بين يوفنتوس وجنوى تتجه للأشواط الإضافية بعد التعادل 2 – 2

GMT 13:41 2021 السبت ,09 كانون الثاني / يناير

إنستغرام التطبيق الشهير سيعلق حساب ترمب لمدة 24 ساعة
العرب اليوم - إنستغرام التطبيق الشهير سيعلق حساب ترمب لمدة 24 ساعة

GMT 15:25 2020 الأحد ,01 آذار/ مارس

يحالفك الحظ في الأيام الأولى من الشهر
العرب اليوم - يحالفك الحظ في الأيام الأولى من الشهر

GMT 02:51 2017 الأحد ,12 تشرين الثاني / نوفمبر

الجنس في عمر الأربعين أفضل منه في عمر العشرين
العرب اليوم - الجنس في عمر الأربعين أفضل منه في عمر العشرين

GMT 23:47 2021 الأربعاء ,13 كانون الثاني / يناير

سان جيرمان بطل السوبر الفرنسي للمرة العاشرة بثنائية ضد مارسيليا
العرب اليوم - سان جيرمان بطل السوبر الفرنسي للمرة العاشرة بثنائية ضد مارسيليا

GMT 13:49 2021 السبت ,09 كانون الثاني / يناير

تتحرك الأرض أسرع من المعتاد خلال الخمسين سنة الماضية
العرب اليوم - تتحرك الأرض أسرع من المعتاد خلال الخمسين سنة الماضية

GMT 14:17 2021 السبت ,09 كانون الثاني / يناير

كشف تسريب عن تفاصيل جديدة لهاتف شركة "وان بلس" الصينية
العرب اليوم - كشف تسريب عن تفاصيل جديدة لهاتف شركة "وان بلس" الصينية
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab