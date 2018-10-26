مرض غامض ينتشر في الولايات المتحدة الأميركية

حذر أطباء الولايات المتحدة من ارتفاع عدد المصابين، بمرض التهاب النخاع الشوكي الحاد النادر، الذي يُصيب الجهاز العصبي عند الأطفال وتشبه أعراضه مرض شلل الأطفال.

ويفيد موقع "Science Alert" بأن عدد الإصابات المسجلة رسميًا بهذا المرض بلغ 127 إصابة عام 2018، وبحسب ممثلي مراكز السيطرة والوقاية من الأمراض المعدية، على الرغم من الجهود التي يبذلها الأخصائيون الذين يجرون فحوصًا مخبرية وغيرها من الاختبارات، إلا أنهم لم يتمكنوا من تحديد سبب ومصدر العديد من هذه الإصابات.

وبدأ ارتفاع الإصابات بهذا المرض منذ عام 2014، وبلغ ذروته في شهري أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول، ومن المتوقع أن يستمر انتشار المرض، حيث سجلت الإصابات به في 22 ولاية أميركية، وأعمار المصابين دون الـ 18، ومعدل عمر المصابين أربع سنوات.

وحاليا، لا توجد أدوية خاصة لعلاج هذا المرض، كما لا يوجد لقاح مضاد له، يصيب هذا المرض النخاع الشوكي للعمود الفقري، وقد يسبب شللًا دائمًا مدى الحياة، ولا تزال مسببات المرض غير معروفة، مع أن الأطباء يعتقدون أن الأسباب قد تكون فيروسات وسمومًا أو اضطرابات وراثية.