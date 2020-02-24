أفادت وكالة "رويترز" بتسجيل سادس حالة وفاة في إيطاليا جراء الإصابة بفيروس "كورونا" الجديد، اليوم الاثنين، في مدينة بريشيا شمال البلاد.

وأوضحت الوكالة أن حالة الوفاة السادسة سجلت لدى مريض مصاب بالسرطان، في حين أن الضحايا الآخرين كانوا جميعا من كبار السن، وقد عانى اثنان منهم من مشاكل صحية خطيرة قبل إصابتهما بالفيروس.

وكإجراء احترازي، حذرت إيرلندا السعودية وكرواتيا مواطنيها من السفر لمناطق محددة من إيطاليا جراء انتشار الفيروس، في حين قال وزير النقل التونسي، روني طرابلسي، إن بلاده قد تعلق بعض الرحلات الجوية لإيطاليا لتقليل التعرض لخطر انتشار الفيروس.