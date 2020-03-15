سنغافورة تعلن تسجيل 14 حالة إصابة جديدة بكورونا في أعلى حصيلة يومية للإصابة بالفيروس في البلاد
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سنغافورة تعلن تسجيل 14 حالة إصابة جديدة بكورونا في أعلى حصيلة يومية للإصابة بالفيروس في البلاد

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العرب اليوم - سنغافورة تعلن تسجيل 14 حالة إصابة جديدة بكورونا في أعلى حصيلة يومية للإصابة بالفيروس في البلاد

فيروس كورونا
هونج كونج ـ العرب اليوم

سنغافورة تعلن تسجيل 14 حالة إصابة جديدة بكورونا في أعلى حصيلة يومية للإصابة بالفيروس في البلاد

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سنغافورة تعلن تسجيل 14 حالة إصابة جديدة بكورونا في أعلى حصيلة يومية للإصابة بالفيروس في البلاد سنغافورة تعلن تسجيل 14 حالة إصابة جديدة بكورونا في أعلى حصيلة يومية للإصابة بالفيروس في البلاد



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واشنطن ـ العرب اليوم

تتابع دائما عارضة الأزياء العالمية جيجي حديد أحدث صيحات عالم الموضة والأناقة، لتتألق فيها بأسلوبها الخاص والستايل العصري والشبابي والذي تشتهر به ويشكل مصدر وحي للعديدات من الشابات واللاتي يتابعن دائما خيارات وإطلالات جيجي حديد. وتعد البدلات الأنيقة من التصاميم المفضلة لجيجي والتي اختارها في العديد من الإطلالات وبأكثر من ستايل وقصة وبالعديد من الألوان. تنوّعت إطلالات جيجي حديد بمختلف تصاميم البدلات، وحتما ستجدين فيها ما يلائم ذوقك الخاص، إن كنت تفضلين الأسلوب الراقي باللمسات الكلاسيكية استوحي إطلالاتك بالبدلات باللون الأسود الأساسي أو اللون الأبيض الأنيق من ستايل جيجي حديد والتي اختارت بدلتين بهذين اللونين بأسلوب رسمي راقي وفاخر، ولصاحبات الستايل العصري بأسلوب مواكب للموضة تألقي بالبدلات بالقصات الكبيرة كستايل جيجي...المزيد

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