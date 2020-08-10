الصحة العالمية توافق على إعادة فتح المدارس

أعربت منظمة الصحة العالمية، اليوم الإثنين، عن رغبتها في إعادة فتح المدارس مجددا، خاصة بعدما نجحت بعض البلدان في القضاء على فيروس كورونا مبكرا.وأشارت الصحة العالمية، اليوم الإثنين، إلى رغبتها في إعادة فتح المدارس بأمان مع ضرورة ضمان سلامة الطلاب؛ مؤكدة: "رسالتنا واضحة تماما هي قمع الفيروس بشكل فعال بحيث يمكننا فتح المجتمعات بأمان".كما حذرت المنظمة، من التهاون في التعامل مع فيروس كورونا، مؤكدة أن رفع الضغط الآن عن الفيروس سيتسبب بعودته.