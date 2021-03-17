ألمانيا تسجل أكثر من 13 ألف إصابة جديدة بـ«كورونا» في يوم واحد

أعلن معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض، اليوم الأربعاء، أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت 13 ألفاً و435 إصابة جديدة بكورونا في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة. ولفت إلى أن هذا العدد يزيد بشكل ملحوظ عن الـ 9146 حالة إصابة جديدة التي تم تسجيلها قبل أسبوع بالضبط. وتعكس الأرقام التي أصدرها المعهد اليوم الوضع حتى الساعة الخامسة صباحاً، ومن الممكن أن ترد تسجيلات لاحقة أو استكمال لهذه الأرقام. كما عاود معدل الإصابات الأسبوعي لكل مئة ألف نسمة ارتفاعه وبلغ حتى صباح اليوم 86.2 حالة مقارنة بـ83.7 حالة أمس الثلاثاء. وتم تسجيل 249 حالة وفاة جديدة مقابل 300 حالة وفاة جديدة الأربعاء الماضي، كما أوردت وكالة الأنباء الألمانية.



وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد منذ بدء الجائحة إلى مليونين و594 ألفا و764 حالة، ويمكن أن يكون العدد الفعلي أكبر بشكل ملحوظ نظرا لعدم اكتشاف العديد من حالات الإصابة. وبلغ عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس، وفقا لبيانات المعهد 73 ألفا و905 حالات. وبلغ عدد المتعافين مليونين و383 ألفا و600 شخص.