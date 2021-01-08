قالت وزارة الصحة البريطانية إن الهيئة التنظيمية الطبية البريطانية وافقت، اليوم الجمعة، على استخدام لقاح شركة "موديرنا" المضاد لفيروس كورونا. كما ذكرت أنها وافقت على شراء 10 ملايين جرعة إضافية من اللقاح. ولدى بريطانيا حاليا 17 مليون جرعة من لقاح "موديرنا"، وسيبدأ تسليم الإمدادات إلى المملكة المتحدة اعتبارا من الربيع. يذكر أن هذا هو اللقاح الثالث الذي توافق بريطانيا على استخدامه، بعد لقاحي شركة "فايزر" الأمريكية و"أسترازينيكا" البريطانية. ولقاح "موديرنا" مشابه للقاح "فايزر"، وسجلا فعالية بنسبة 94% في التجارب السريرية.