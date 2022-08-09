الصحة الفلسطينية تعلن عن 6 إصابات برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن وقوع 6 إصابات برصاص الجيش الإسرائيلي، خلال المواجهات المندلعة في الضفة الغربية. وقد وصلت الإصابات إلى مجمع فلسطين الطبي برام الله وأوضحت وزارة الصحة أن من بين الإصابات التي وصلت إلى المجمع الطبي إصابتان خطيرتان، وإصابة خطيرة أخرى نقلت إلى مستشفى الخليل الحكومي.