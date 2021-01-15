رعب كورونا يغزو الصين مرة أخرى

تعكف السلطات الصينية على بناء منشأة عزل صحي تتسع لـ 3000 سرير طبي بشكل سريع في مدينة شيجياتشوانج، عاصمة مقاطعة خِبي شمالي البلاد، والتي تشهد تزايدًا متسارعًا في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا وقالت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية إن أعمال بناء منشآت العزل الجارية على قدم وساق في شمال الصين تعيد إلى الأذهان حركة البناء السريع للمستشفيات وتحويل الصالات الرياضية الكبيرة إلى منشآت عزل بعد انتشار فيروس كورونا على نطاق واسع في الصين أوائل العام الماضي.