سجلت الأوساط الطبية حادثة هي الأولى من نوعها في العالم تمثلت في نمو فطر داخل الأوعية الدموية لرجل.وأسعف رجل أميركي إلى المستشفى بحالة طارئة وأدخل إلى العناية المركزة وبقي فيها لمدة 8 أيام تحت إشراف طبي مباشر بسبب حالة خطيرة ظهرت في جسمه.وتعرض الرجل حسب مجلة "لايف ساينس" العلمية لفشل عام، ولا يزال يعالج بنظام طويل الأمد من المضادات الحيوية والأدوية المضادة للفطريات.وبحسب المجلة العلمية، كان المريض يأمل في تخفيف أعراض الاضطراب ثنائي القطب (حالة صحية عقلية) والاعتماد على المواد الأفيونية عن طريق حقن الفطر في مجرى الدم.

وقام الرجل بغلي الفطر "شاي الفطر"، وثم قام بتصفيته عن طريق سحبه من خلال "قطعة قطن" قبل حقنه في جسده.وأصيب الرجل بعد أيام بالخمول والغثيان، وبدأت بشرته بالاصفرار، وبدأت بعدها أعراض الإسهال والتقيؤ دما، حيث أسعف على أثرها إلى المستشفى، كما بدأت أعضاؤه بالفشل مثل الكلية والكبد وكشف اختبار الدم بكتيريا ميكروبية تحمل اسم "Brevibacillus"، وهي عدوى فطرية، ما أكد للأطباء أن الفطر الذي حقنه الرجل لنفسه كان ينمو في داخل الأوعية الدموية.وتسببت بعض المنشورات غير الصحيحة المتواجدة على الإنترنت والتي تتحدث عن وصفة "فطرية سحرية" من أجل معالجة بعض الأمراض، ومنها المرض الذي عانى منه الرجل بحدوث هذه المشكلة.