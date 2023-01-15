إجمالي الإصابات بفيروس كورونا حول العالم يتخطى 7.‏666 مليون

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في أنحاء العالم يتخطى 7.‏666 مليون حتى صباح الأحد. وأوضحت أحدث البيانات المتوفرة على موقع «جامعة جونز هوبكنز» الأميركية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 666 مليونا و724 ألفا.

وارتفع إجمالي الوفيات جراء الجائحة إلى ستة ملايين و722 ألفا و409 حالات وفاة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عدداً من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.