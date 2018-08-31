الفلورايد زى ما هو مهم للأسنان ممكن يسبب تسمم

الفلواريد هو معدن يساعد على منع تسوس الأسنان، وذلك من خلال تعزيز مقاومتها ضد المواد الحمضية، وتعمل مواد العناية بالأسنان التى تحتوى على الفلورايد على توفير العناصر الأساسية للأسنان ومنع تراكم الأحماض على الأسنان.

أوضح الدكتور مصطفى شبل أخصائى طب وجراحة الفم والأسنان جامعة الإسكندرية، أن الفلورايد يتميز بأنه عنصر أساسي وهام في مرحلة نمو الأسنان، خصوصاً لدى الأطفال التي تتراوح أعمارهم ما بين 6 أشهر و16 عاما وحتى اكتمال نمو الأسنان بالكامل، وفى البالغين يساعد على محاربة تسوس الأسنان ويعمل على تقويتها.



وأضاف أخصائى طب وجراحة الفم والأسنان لـ" اليوم السابع"، أن الفلورايد مناسب أيضا لمن يعانوا من جفاف الفم ، والتهابات اللثة، والتسوس.

ولكن على الرغم من فوائده إلا أنه يجب مراعاة كمية الفلواريد المستخدمة خاصة للأطفال، لذلك يعد من الأفضل استخدام غسول للفم بالفلورايد بدلاً من معجون أسنان بالفلورايد، وذلك لأن ماده الفلورايد بتبقي قد تكون سامة إذا ابتلعت كمية كبيرة منها او اذا استمرار الطفل على بلعها مدة طويلة.