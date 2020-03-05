أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم (الخميس)، ظهور نتائج مخبرية تؤكد إصابة زوجين بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19- )، حيث كان الزوج قادماً من إيران عبر دولة الكويت ولم يفصح عند المنفذ السعودي عن وجوده في إيران، ونقل العدوى لزوجته.

كما كشفت النتائج المخبرية عن إيجابية عينة أخرى لمواطن قادم من إيران عبر مملكة البحرين ومرافق في المركبة نفسها للحالتين الأولى والثانية المعلن عنهما سابقاً. ليصبح المجموع حتى اليوم خمس حالات جميعها كان مصدر العدوى من إيران.

ويأتي رصد هذه الحالات نتيجة لفاعلية الاستقصاء الوبائي الذي يتم تطبيقه وفق أعلى المعايير العلمية.

وتطمئن الوزارة الجميع بأن الحالات معزولة حالياً في المستشفى، وجاري التعامل معها وتقديم الخدمة الصحية وفق الإجراءات الصحية المعتمدة.