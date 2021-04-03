مستشفيات فرنسا تستدعي المزيد من الأطباء لمواجهة تصاعد أعداد المصابين بكورونا
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مستشفيات فرنسا تستدعي المزيد من الأطباء لمواجهة تصاعد أعداد المصابين بكورونا

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العرب اليوم - مستشفيات فرنسا تستدعي المزيد من الأطباء لمواجهة تصاعد أعداد المصابين بكورونا

أزمة فيروس كورونا - صورة أرشيفية
باريس - العرب اليوم

مستشفيات فرنسا تستدعي المزيد من الأطباء لمواجهة تصاعد أعداد المصابين بكورونا

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مستشفيات فرنسا تستدعي المزيد من الأطباء لمواجهة تصاعد أعداد المصابين بكورونا مستشفيات فرنسا تستدعي المزيد من الأطباء لمواجهة تصاعد أعداد المصابين بكورونا



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